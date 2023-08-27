Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Президент отметил вклад угольной отрасли в обеспечение энергобезопасности России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли России с Днем шахтера, отметив их вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и положительно оценив динамику развития данной сферы экономики.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что профессия шахтера требует особых человеческих качеств, в числе которых выдержка и самоотдача, стойкость и мужество, а также товарищеская взаимовыручка. По его словам, эти качества и сложившиеся трудовые традиции, передающиеся из поколения в поколение, стали надежной основой существования династий горняков.

"От души желаю вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов", - подытожил президент.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Датой празднования было выбрано последнее воскресенье августа. Первые торжества прошли 29 августа 1948 года.