27 августа, 06:40

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Президент отметил вклад угольной отрасли в обеспечение энергобезопасности России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли России с Днем шахтера, отметив их вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и положительно оценив динамику развития данной сферы экономики.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что профессия шахтера требует особых человеческих качеств, в числе которых выдержка и самоотдача, стойкость и мужество, а также товарищеская взаимовыручка. По его словам, эти качества и сложившиеся трудовые традиции, передающиеся из поколения в поколение, стали надежной основой существования династий горняков.

"От души желаю вам здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов", - подытожил президент.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Датой празднования было выбрано последнее воскресенье августа. Первые торжества прошли 29 августа 1948 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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