Володин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Как отметил спикер Госдумы, нелегкий труд шахтеров пользуется заслуженным уважением в обществе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Нелегкий труд шахтеров, требующий высокой ответственности, пользуется заслуженным уважением в обществе. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем шахтера.

"Горная промышленность вносит значимый вклад в укрепление энергетического потенциала и социально-экономическое развитие нашей страны. Нелегкий труд шахтеров, требующий высокой ответственности, компетентности, пользуется заслуженным уважением в обществе", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте палаты.

По мнению Володина, важно повышать безопасность горняков, улучшать условия их работы. "Решение этих вопросов во многом зависит от технического перевооружения шахт, модернизации предприятий, внедрения современных технологий", - говорится в поздравлении.

Председатель Госдумы пожелал шахтерам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Датой празднования было выбрано последнее воскресенье августа. Первые торжества прошли 29 августа 1948 года.