27 августа, 08:01

Пушилин поздравил Донецк с Днем города

Врио главы ДНР заявил, что город вновь станет экономическим и культурным центром страны после того, как его отстроят

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Донецка с Днем города, которому в 2023 году исполнилось 154 года.

"В последнее воскресенье августа мы традиционно отмечаем День города Донецка - в этом году ему исполнилось 154 года. От всей души поздравляю всех, кому дорога столица ДНР! Город-труженик, город-воин, город роз и мужественных людей стойко держится, несмотря на желание противника стереть его с лица земли", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Врио главы региона опубликовал также кадры с панорамами города. "Донецк изранен, но не сломлен. В единстве со всей Россией его отстоим, отстроим, возродим и вновь сделаем экономическим и культурным центром страны", - добавил Пушилин. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация