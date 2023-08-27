В Москве с 2017 года благоустроили восемь приусадебных парков

По словам мэра города Сергея Собянина, работы намерены продолжать

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. В Москве планируют продолжить благоустройство парков бывших усадеб, с 2017 года обновили восемь территорий. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Возрождение усадебных парков является одной из важных частей нашей программы создания качественной городской среды. Начиная с 2017 года благоустройство получили уже восемь московских усадеб - "Грачевка" в Ховрино, "Свиблово" и "Леоново" на берегу реки Яузы, "Михалково" в Головинском районе, "Люблино" на юго-востоке столицы, "Богородицкое" ("Воронино") на юго-западе столицы, "Глебово" (парк "Покровское-Стрешнево") и "Кусково", - написал Собянин.

По его словам, разбитый в XIX веке на территории усадьбы "Грачевка" парк стоял полузаброшенным еще с советских времен. Его возрождение начали в 2017 году. Специалисты высадили более 1,2 тыс. деревьев и кустарников. Восстановили тропинки и дорожки, лестницы и спуски оборудовали поручнями. Установили лавочки, уютные беседки и ротонды в античном стиле. В южной части организовали спортивную зону и детские площадки.

В том же 2017 году в Москве закончили приводить в порядок парк усадьбы "Свиблово". Там разбили более 200 тыс. кв. м газонов и 200 кв. м цветников, а также высадили порядка 400 деревьев и кустарников. Специалисты также организовали детские площадки и спортивные зоны, велодорожки и отремонтировали беседку "Храм воздуха", установили скамейки с навесами, добавил мэр.

"Благоустройство парков бывших московских усадеб продолжим и в дальнейшем. А уже благоустроенные парки будем поддерживать в хорошем состоянии, чтобы и спустя годы они также привлекали москвичей", - подчеркнул Собянин.