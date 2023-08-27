СМИ: туристы проникли в закрытую зону у берега Мертвого моря

Как сообщила израильская радиостанция Kan, один человек погиб

ТАСС, 27 августа. По меньшей мере один человек погиб при попытке проникнуть на территорию Израиля через закрытую зону вокруг израильских военных предприятий у побережья Мертвого моря. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

По ее данным, группа из пяти человек, двое из которых являются гражданами Израиля, попыталась незаконно проникнуть в еврейское государство через заминированные территории.

12-й канал израильского телевидения утверждает, что инцидент произошел на границе с Иорданией. Оказавшиеся в закрытой зоне являлись туристами. Оставшихся в живых израильские военные эвакуировали в безопасное место на вертолетах.

Ранее армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" проинформировала, что группа из пяти туистов проникла в закрытую зону вокруг израильских военных предприятий у побережья Мертвого моря. По ее информации, один из туристов потерял сознание, однако вскоре радиостанция подтвердила его смерть.

В новость были внесены изменения (11:14 мск) - добавлена новая информация.