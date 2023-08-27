Эксперты городского хозяйства проведут встречи на Московском урбанистическом форуме

30 августа посетителям расскажут о сортировке мусора

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эксперты в области городского хозяйства проведут лекции и встречи на площадке Московского урбанистического форума в Лужниках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На площадке Московского урбанистического форума в Лужниках выступят сотрудники комплекса городского хозяйства столицы. Они расскажут о проектах в сфере благоустройства, экологии, раздельного сбора отходов, газификации и о различных аспектах жизни современного мегаполиса", - говорится в сообщении.

Лекция о раздельном сборе отходов в мегаполисе пройдет 30 августа в 14:00. Специалисты расскажут, как в Москве функционирует двухконтейнерная система сортировки мусора, где находятся "колокольчики" для сбора стекла и пластика, как голосовой помощник помогает правильно разделять отходы.

Для юных посетителей Московского урбанистического форума разработали отдельную программу. Для детей каждые выходные проходят уроки электробезопасности вместе с героями популярного мультсериала "Фиксики". Чтобы встретиться и поиграть с ними, нужно заглянуть в "Уголок электробезопасности", который работает в павильоне комплекса городского хозяйства с 11:00 до 16:00 по выходным. Кроме этого, каждый день юных гостей площадки в Лужниках ждут интерактивные игры и квесты.

"В комплексе городского хозяйства работают почти 500 тыс. специалистов. Они отвечают за разные сферы городской жизни: ресурсоснабжение потребителей, комплексное благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт зданий, озеленение городских пространств, содержание приютов для безнадзорных животных, реализацию программы раздельного накопления отходов и другие направления", - добавляется в материале.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и комплекс "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.