27 августа, 08:51

В ЛНР к началу отопительного сезона подготовили более 70% тепловых сетей

Централизованное отопление в республике есть в Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках, Первомайске, а также на территории Северодонецкой агломерации

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты госпредприятия ЛНР "Луганскгаз" подготовили более 70% тепловых сетей региона к предстоящему отопительному сезону. Об этом ТАСС сообщила гендиректор предприятия Татьяна Богородько.

"На сегодняшний день по республике подготовлено 71,2% тепловых сетей, процент подготовки котельных составляет 59,8. Наши сотрудники прикладывают все усилия для полного завершения подготовки к отопительному сезону в положенные сроки, зависящие от среднесуточных температурных показателей воздуха", - сказала она.

8 июля Богородько сообщала ТАСС, что 31% объектов теплового хозяйства ЛНР полностью обследовали и подготовили к наступающему отопительному сезону. По ее словам, централизованное отопление осуществляется в Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках, Первомайске, а также на территории Северодонецкой агломерации. 

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