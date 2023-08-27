Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Его похоронят рядом с Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, который умер 26 августа в возрасте 89 лет, состоится 30 августа. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

Об этом сообщил ТАСС директор театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

"Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено, - сказал Варшавер. - Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой".

В свою очередь в Союзе кинематографистов России сообщили ТАСС, что прощание с режиссером пройдет в Доме кино на Васильевской улице в Москве.

Панфилов на семь месяцев пережил свою жену - актрису Инну Чурикову, с которой был вместе более 50 лет, она сыграла почти во всех его фильмах. Чурикова умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.