27 августа, 09:36

Блогеры обеспечат медийщиков из новых регионов техникой для съемок

Как уточнили в пресс-службе проекта "Мастерская новых медиа", гаджеты им вручат до 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Блогеры и журналисты из разных субъектов России обеспечат техникой для съемок молодых медийщиков из новых регионов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Мастерская новых медиа".

"В России стартовала акция "Новые для новых". В течение недели более 20 юных блогеров и молодежных медиакоманд из новых регионов получат боксы с техникой, которая позволит им улучшить работу над съемкой видеоконтента. Первые наборы получили юные медийщики из ДНР", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что до 1 сентября подарки получат медийщики в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Технику вручают молодежным активистам, представителям подростковых медиаклубов, отличившимся ученикам различных медиакурсов, которые проводятся в новых регионах.

Акцию инициировали выпускники "Мастерской новых медиа" - федеральной образовательной программы АНО "Россия - страна возможностей", которая обучает и формирует сообщество медиатехнологов. Программе в августе исполняется два года. 

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Россия
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