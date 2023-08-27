В Москве стартовал финал конкурсов для управленцев новых регионов "Лидеры возрождения"

Всего зарегистрировались более 30 тыс. участников, из которых отобрали около 300 финалистов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Финал кадровых конкурсов "Лидеры возрождения", в рамках которых отберут управленческие кадры для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стартовал в Москве. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

"За время конкурса 64 финалиста получили новые, довольно высокие назначения. Многие вошли в руководство важнейших министерств и ведомств освобожденных российских регионов на уровне заместителей министров и глав департаментов, вошли в руководство ключевых городов и районов Донбасса и Новороссии, возглавили институты, крупные промышленные предприятия. И знаете - это только начало", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, обращаясь к участникам финала конкурса.

Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, на объединенном финале конкурсов "Лидеры возрождения" собрались самые компетентные представители своих регионов и просто мужественные, целеустремленные люди. "Уже давно стало понятно, что в кадровых конкурсах по модели "Лидеров России" не бывает проигравших. Все присутствующие здесь - уже победители. И это действительно так. Всего на конкурсы зарегистрировалось более 30 тыс. человек. Вас, финалистов, в этом зале порядка 300. А это значит, что каждый из вас стал лучшим из 100 таких же достойных, профессиональных и мотивированных людей. Это дорогого стоит", - отметил он

Финальные испытания для конкурсантов продолжатся до 29 августа, после чего на церемонии закрытия объявят победителей. Конкурсы "Лидеры возрождения" запустили в Запорожской и Херсонской областях 21 сентября, а 22 сентября - в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.