Спасатели Казахстана и России провели совместные учения по тушению пожаров

Целью учений было практическое взаимодействие сил и средств при ликвидации крупных природных пожаров, угрожающих переходом на сопредельную территорию

АСТАНА, 27 августа. /ТАСС/. Казахстанские и российские спасатели провели совместные учения по тушению трансграничных пожаров в Курмангазиском районе Атырауской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"В совместных учениях приняли участие 170 человек личного состава и 25 единиц техники главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Астраханской области и департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области", - говорится в сообщении.

Целью учений было практическое взаимодействие сил и средств при ликвидации крупных природных пожаров, угрожающих переходом на сопредельную территорию. По плану маневров, на участках лесного хозяйства села Сафоновка Курмангазинского района Атырауской области были выявлены условные пожары. Спасатели провели учения по тушению огня и эвакуации жителей села.

"Общая площадь условного пожара составила 120 га. В ходе учений отрабатывались действия бригады скорой помощи по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от огня человеку и его экстренной доставки в ближайшую больницу, подразделения полиции - по оцеплению зоны ЧС. Совместными усилиями удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать природный пожар", - пояснили в пресс-службе.