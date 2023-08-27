В регионах Енисейской Сибири прогнозируют аномальную жару

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярском крае, Хакасии и Туве ожидается до +35 градусов

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Аномально жаркая погода до +35 градусов днем установится в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Предупреждение об опасных погодных явлениях: 28 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Республике Хакасия, а 28-29 августа в Республике Тыва местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +35 градусов и выше", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим действует в Туве до 13 сентября. В этот период в регионе ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность. Также виновникам пожаров придется возмещать ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты на тушение.

В сильную жару спасатели рекомендуют проводить больше времени в тени и купаться только на официальных пляжах.