На юго-западе Москвы планируют построить еще несколько школ и детсадов

По словам мэра города Сергея Собянина, на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Несколько школ и детских садов появится на юго-западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На юго-западе строим сразу несколько социальных объектов. Жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь рядом с домом. В Южном Бутове на Бунинской Аллее закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. На улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест. Еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе, застройщик уже получил разрешение на строительство", - написал Собянин.

По его словам, также в этом районе планируют возвести: в Чечерском проезде - учебный корпус для школы и детского сада; на Краснолиманской улице - детский сад; на Скобелевской улице - школу.

В Северном Бутове построят образовательный комплекс на 1 175 школьных и 350 дошкольных мест. В Академическом районе появятся школа и детский сад на 325 мест, добавил мэр.

"А в Конькове - два новых корпуса Национального медцентра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Проект строительства уже одобрили", - заключил Собянин.