27 августа, 10:25

В Белгородской области 1 и 11 сентября запретят продажу алкоголя

В эти даты отмечаются День знаний и Всероссийский день трезвости

БЕЛГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. В Белгородской области запретят продажу алкоголя 1 сентября - в День знаний и 11 сентября - во Всероссийский день трезвости. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального правительства.

"В Белгородской области 1 и 11 сентября запретят продажу алкоголя. Меры приняты для обеспечения порядка во время Дня знаний и Всероссийского дня трезвости", - говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

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