Спортивный День знаний и масштабная выставка пройдут на Московском урбанистическом форуме

Мероприятия проведут с 1 по 3 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. День знаний и выставка спортивных достижений пройдут в рамках Московского урбанфорума в "Лужниках", гостей ждут лекции российских спортсменов и концерт группы "Руки вверх!". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 1 по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдет спортивный День знаний и масштабная выставка "Спорт Экспо - 2023". 1 сентября на территории Южного спортивного центра разместятся выставочные стенды крупнейших спортивных школ и академий Москвы. Все желающие смогут принять участие в квесте "Спорт, квест, фест" с различными загадками и испытаниями и получить фирменные призы", - говорится в сообщении.

У посетителей будет возможность не только пообщаться с ведущими тренерами и спортсменами московских академий, но и посетить открытые тренировки по бадминтону, настольному теннису, покорить скалодром и принять участие в других состязаниях.

С 1 по 3 сентября в лектории в зоне бегового центра звезды российского спорта прочитают образовательные лекции, а также обсудят тему пересечения спорта с искусством. 1 сентября в 17:00 состоится массовая тренировка по зумбе, музыкальное сопровождение организует группа "Руки вверх!". Кульминацией Дня знаний станет парад и музыкальное шоу, в котором примут участие воспитанники спортивных учреждений столицы.

"Показательные номера и мастер-классы сменит праздничная шоу-программа с участием популярных российских исполнителей. На главной сцене мероприятия выступят Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik, The Hatters и другие группы и артисты", - добавляется в материале.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.