Эксперт: единые образовательные программы в школах повысят качество образования в РФ

Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков пояснил, что ФООП разработаны для каждого уровня общего образования

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам, которые будут введены во всех школах РФ с 1 сентября, обеспечат единство образовательного пространства в стране и повысят его качество. Такое мнение высказал ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

"Безусловно, разработка федеральной основной образовательной программы и входящих в нее федеральных рабочих программ имеет цель повышения качества образования в стране. За счет чего это происходит? Во-первых, федеральная программа обеспечивает единство образовательного пространства нашей страны. Во-вторых, в ней представлено обновленное содержание образования: включены компоненты, направленные на формирование функциональной грамотности школьников; показаны современные научно-технических достижения, вклад российских ученых в развитие науки; усилена практико-ориентированная направленность содержания образования. В третьих, в программе сделан акцент на воспитательном потенциале учебных предметов, включены вопросы, раскрывающих традиционные российские ценности", - сказал Лубков.

Он пояснил, что ФООП разработаны для каждого уровня общего образования: начального, основного и среднего и определяют единые для России базовые объем и содержание образования, а также планируемые результаты его освоения. Это комплексный документ, который включает федеральные рабочие программы учебных предметов, федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральную рабочую программу воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы.

"Отметим, что образовательной организации (школе) дано право разработать свою основную образовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Но важно, что содержание и планируемые результаты этой программы должны быть не ниже тех, которые представлены в федеральной программе", - добавил ректор МПГУ.

Закон о введении единых ФООП в российских школах был подписан президентом Владимиром Путиным 24 сентября 2022 года, в декабре Минпросвещения РФ их утвердило. Глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что в регионы направлены методические рекомендации, а по всем предметам планируется создание единых государственных учебников.

Единый уровень образования

Как пояснил ТАСС руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании (компании, занимающиеся разработкой технологических решений для образования) Maximum Education Артем Мушта, введение ФООП является дополнением к существующим федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Таким образом, если раньше в рамках ФГОС разные школы могли выбирать программу, по которой будет происходить обучение, то теперь она будет единой для всех школ.

"В разных школах сейчас обучение проходит по-разному: в некоторых ученики сразу более интенсивно погружаются в программу, а в некоторых - более плавно. Например, некоторые вещи в одной школе изучают в седьмом классе, а в другой школе - в восьмом. Логика введения ФООП заключается в том, чтобы привести эту систему в порядок", - отметил Мушта. По его мнению, ведение ФООП будет положительным для школьников, которые переходят из одной школы в другую.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС сказал, что в СССР школы во всех республиках и регионах учились по единым программам и учебникам. "Были нюансы в зависимости от региона, связанные с языками, но основные дисциплины шли только по основной программе. И это правильно, образование было более фундаментальным. Это очень правильный возврат, но для этого необходимы также единые учебники и единый уровень подготовки у учителей", - отметил он.

При этом единые программы не означают их единообразия, они будут иметь определенную вариативность, пояснил ТАСС заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург. "Есть классы с программой повышенного содержания, например математический или медицинский, и никто это отменять не собирается. В большое стране должно быть единое образовательное пространство, но надо понимать, что единое не равняется единообразию. Есть коррекционные классы для детей с проблемным развитием, есть для одаренных математиков, есть филологические, где учат несколько языков. Никто это не отменяет", - сказал он.