27 августа, 10:51

Папа Римский молится за жертв пожаров в Греции

Понтифик выразил свою солидарность с греческим народом

ВАТИКАН, 27 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск молится за жертв и пострадавших в результате пожаров в Греции.

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"Я заверяю в своих молитвах за жертв пожаров, вспыхнувших в эти дни на северо-востоке Греции, и выражаю свою солидарность с греческим народом", - сказал понтифик во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Пожары происходят в разных районах Греции. За последние дни в стране зафиксировали десятки новых возгораний. Предполагается, что часть из них возникла в результате поджогов. В Греции установилась чрезвычайно жаркая погода, наблюдается сильный ветер, который способствует распространению огня. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканГреция
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