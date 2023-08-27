Папа Римский молится за жертв пожаров в Греции

Понтифик выразил свою солидарность с греческим народом

ВАТИКАН, 27 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск молится за жертв и пострадавших в результате пожаров в Греции.

"Я заверяю в своих молитвах за жертв пожаров, вспыхнувших в эти дни на северо-востоке Греции, и выражаю свою солидарность с греческим народом", - сказал понтифик во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Пожары происходят в разных районах Греции. За последние дни в стране зафиксировали десятки новых возгораний. Предполагается, что часть из них возникла в результате поджогов. В Греции установилась чрезвычайно жаркая погода, наблюдается сильный ветер, который способствует распространению огня.