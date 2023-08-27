27 августа, 11:18

Солист группы The Killers разочарован реакцией грузинской публики на барабанщика из РФ

Как заявил Брэндон Флауэрс, в группе хотели бы, чтобы их концерты объединяли людей

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Солист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что остался разочарован реакцией публики на приглашение на сцену барабанщика из России на концерте в Грузии.

"Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли [людей], - сказал он в интервью британской газете The Sunday Times. - Мы опечалены тем, как все вышло".

Ранее грузинские телеканалы опубликовали кадры фрагментов концерта The Killers на черноморском курорте Шекветили, где видно, как зрители освистали музыкантов за приглашение на сцену барабанщика из России. Как пояснили музыканты, у группы давняя традиция приглашать на сцену кого-нибудь из аудитории сыграть на барабанах. 

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