Figaro: из Парижа выводят электросамокаты перед запретом на аренду с 1 сентября

Трем прокатным компаниям Dott, Lime и Tier придется вывезти из города 15 тыс. электросамокатов

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Сервисы быстрой аренды самокатов начали их постепенный вывод с улиц Парижа еще до окончания лицензии от властей города, которая истекает 31 августа. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Фактический запрет на "самокат-шеринг" был утвержден на референдуме 2 апреля, в ходе которого 90% участников выступили за упразднение сервиса в городе. Всего в голосовании принимали участие 103 тыс. из 1,3 млн парижан, зарегистрированных в списках избирателей. И хотя референдум носил консультативный характер, мэр города Анн Идальго пообещала сдержать обещание и воплотить решение в жизнь.

Теперь до 1 сентября трем прокатным компаниям Dott, Lime и Tier придется вывезти из города 15 тыс. электросамокатов. В компании Tier Mobility сообщили, что вывозят из Парижа по 400 штук ежедневно, а в последние дни будут вывозить примерно по 750. Поскольку компания родом из ФРГ, то две трети транспортных средств после ремонта и техобслуживания отправятся в города Германии и Польши, а оставшуюся треть распределят между городами столичного региона Франции Иль-де-Франс. В компаниях Dott и Lime также заняты решением логистической головоломки: из Парижа еще не отслужившие положенный срок самокаты разъедутся не только в другие регионы Франции, но также отправятся в Лондон, Копенгаген, Рим и даже в Тель-Авив.

Некоторые пользователи, с которыми побеседовал корреспондент издания, уже заметили, что самокатов становится на улицах все меньше. Тем не менее, как убедился корреспондент ТАСС, в особенно популярных среди туристов районах Парижа прокатные самокаты все еще можно встретить стоящими на специально размеченных парковках или лежащими на тротуарах.