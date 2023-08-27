В Нарьян-Маре при проведении акции "Чистые игры" собрали около 100 тонн отходов

Работы проводились в лесной зоне

ТАСС, 27 августа. Участники акции "Чистые игры" в Нарьян-Маре собрали около 100 тонн отходов, сообщают организаторы мероприятия, в котором приняли участие около 500 человек.

"Более 500 волонтеров "Чистой Арктики" в Нарьян-Маре собрали и отсортировали свыше 100 тонн отходов. В Нарьян-Маре "Чистая Арктика" впервые прошла в формате командных соревнований по сбору отходов", - говорится в сообщении.

Очистка проводилась в лесной зоне. На "Чистые игры" приехали жители разных населенных пунктов Ненецкого автономного округа: Неси, Шойны, Каратайки, Усть-Кары. Мероприятие также ознаменовало старт экологического форума "Экоарктика".

Ранее уборка прошла в вахтовом поселке Старый Варандей, где арктические добровольцы за 10 дней подготовили к отправке 300 тонн отходов.

Третий сезон "Чистой Арктики" стартовал в 21 июня в Карелии. Затем волонтеры убирались в Жиганске (Якутия) - там активисты собрали более 26 тонн отходов: металла, валежника и пластика. В Мурманской области участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтеров "Арктика. Лед тронулся" работали на берегу Кольского залива, а в Печенге установили площадки по сбору ТКО. Работы в 2023 году также велись в Норильске и Никеле, на территории Кольской сверхглубокой скважины. В Инте Республики Коми 48 волонтеров убрали территорию площадью почти 0,5 га. В Архангельской области активисты убирались на Мосеевом острове, на Кегострове и Бревеннике и Кего, а также вместе с губернатором региона приводили в порядок Майский парк в Архангельске. В Якутии уборки прошли в поселке Тикси. Также волонтеры наводили порядок на территории нефтебазы совхоза села Саскылах Анабарского национального района.

Проект реализуется под патронажем Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты России и Росмолодежи.