Глава Поморья сообщил о проработке проектов строительства аквапарка в Архангельске

Александр Цыбульский также выразил надежду, что в ближайшее время в городе откроют новые бассейны и спортивные клубы

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Проекты строительства аквапарка в Архангельске находятся в проработке, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время прямой линии.

"Я разделяю ваше желание, и считаю, что в Архангельске мог бы появиться аквапарк. Несколько таких проектов в проработке есть. Для северных регионов, для Архангельска, с учетом большого количества и проживающих здесь людей, с учетом большого количества приезжающих туристов, я думаю, что это точно могло бы стать хорошей точкой притяжения", - сказал он, отвечая на вопрос зрительницы.

Глава региона отметил, что открытый в Онеге небольшой аквапарк пользуется популярностью. Он добавил, что в Архангельске необходимо построить и дополнительные бассейны. "Откровенно говоря, даже количества бассейнов у нас точно недостаточно. Архангельск, к сожалению, уступает и Северодвинску даже по количеству спортивных объектов, водных точно, поэтому очень надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся новые бассейны и спортивные клубы", - пояснил он.