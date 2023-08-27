Губернатор Краснодарского края проверил ход ремонта школ в подшефной Херсонской области

По словам Вениамина Кондратьева, регион также продолжает ремонтировать лечебные корпуса больницы в Геническе

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в подшефную Херсонскую область, чтобы проверить ход ремонтных работ в трех школах, в восстановлении которых участвует край, передает корреспондент ТАСС. В Херсонской области делегацию встретил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В трех школах ремонтируем кровли, перекрытия, учебные кабинеты и коммуникации, обновляем фасады и благоустраиваем территории. Стараемся прислушиваться к пожеланиям директоров, которые точно знают, что нужно их будущим ученикам. Прилагаем максимальные усилия, чтобы дети как можно скорее вернулись к привычной жизни, сели за парты и приступили к образовательному процессу в комфортных условиях", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС из школы №4, которую ремонтирует Краснодарский край, несмотря на воскресенье, строители активно работают. Несколько человек выкладывают плитку перед входом, внутри здания уже установили новые двери, специалисты занимаются электропроводкой.

Кондратьев уточнил, что Краснодарский край также продолжает ремонтировать лечебные корпуса больницы в Геническе. В ней меняют старые полы и кровли, монтируют окна, штукатурят стены, укладывают напольную плитку.

Кроме того, началась работа по проектированию пяти многофункциональных спортплощадок с воркаут-зоной. Объекты возведут в Скадовске и Геническе, а также поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка.