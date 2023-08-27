В Калининградской области к акции "Сила в правде" присоединились более 17 тыс. человек

Участниками акции стали многочисленные юнармейцы, учащиеся, военнослужащие, спортсмены

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек посетили за шесть дней в городе-порте Балтийске Калининградской области большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", находящийся в рамках завершившегося здесь в воскресенье этапа агитационно-пропагандистской акции Минобороны России "Сила в правде". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Балтийского флота, выступающего в числе организаторов акции.

Большой десантный корабль "Иван Грен" зашел 22 августа в Балтийск - главную военно-морскую базу Балтфлота в Калининградской области. Он доставил передвижную выставку военных трофеев: подбитую бронетехнику ВСУ и два патрульных катера, а также националистическую литературу и атрибутику, что было захвачено российскими воинами в СВО. В вертолетном ангаре корабля размещены работы мастеров студии военных художников имени М. Б. Грекова, а в десантном трюме - экспонаты военно-морских музеев, модели надводных кораблей и подводных лодок, современное и историческое стрелковое оружие.

"Акция вызвала огромный интерес. Ежедневно на борт БДК "Иван Грен", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и отшвартованного в Военной гавани Балтийска, поднималось до 3 тыс. жителей и гостей самого западного города России. В общей сложности с 22 по 27 августа корабль принял более 17 тыс. человек", - сказал представитель пресс-службы. Жители других городов и сел Калининградской области приезжали в Балтийск не только рейсовыми автобусами, но и экскурсионными: поездки, учитывая ажиотажный спрос, организовали туроператоры.

По словам собеседника, особое внимание посетители корабля уделяли выставке военных трофеев. "Мужская часть посетителей, что естественно, отдавала приоритет этой выставке, убеждаясь, что российская боевая техника и вооружение превосходит западные образцы", - отметил представитель флотской пресс-службы.

Участниками акции "Сила в правде" стали многочисленные юнармейцы, учащиеся, военнослужащие, спортсмены. Так, накануне здесь побывала большая группа спортсменов - членов Федерации спортивной борьбы Калининградской области. Они не только совершили экскурсию по кораблю, но также возложили цветы на братской могиле советским воинам на улице Красной армии.

Мероприятия в рамках акции проходили также в Доме офицеров Балтийского гарнизона. Состоялись встречи с военнослужащими - участниками СВО, в числе которых офицеры и матросы гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, прошли концерты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, популярной вокально-инструментальной группы морской пехоты "Черные береты", военного оркестра гарнизона.

О корабле

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 - головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Принят в состав ВМФ 20 июня 2018 года. Неоднократный участник Главного военно-морского парада. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин. На палубе предусмотрено базирование двух вертолетов.

После выхода из Балтийска, который запланирован на 28 августа, корабль направится на Северный флот. Его ожидают в Северодвинске, Архангельске, Кандалакше, Мурманске и Североморске.