Военные СВО приняли участие в исторической реконструкции освобождения Ростовской области

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине освобождения региона немецко-фашистских захватчиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие специальной военной операции (СВО) приняли участие в военно-исторической реконструкции "Бои на южном направлении 1943 года - прорыв Миус-фронта", посвященной 80-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в Неклиновском районе региона. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового движения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"Более 300 человек приняли участие [в реконструкции]. Сам смысл этой военно-исторической реконструкции в том, чтобы актуализировать события, которые сейчас невероятно точно отражают суть происходящего на Донбассе. Реконструкция проходила на границе с Донбассом, 20 км - и уже ДНР. Военнослужащие СВО, которые воюют в добровольческих частях, наши реконструкторы приняли участие в этот раз в мероприятии", - сказал Кудряков.

Он отметил, что впервые в мероприятии приняли участие реконструкторы из Донецкой и Луганской народных республик. Также среди участников - специалисты из Воронежа, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей.

"Над местом реконструкции постоянно пролетали боевые вертолеты. Это напоминало о тех событиях, которые происходят сейчас. И, конечно, очень много молодежи в этот раз были зрителями и участниками", - уточнил собеседник агентства.

До августа 1943 года в Ростовской области ожесточенные бои продолжались на линии Миус-фронта, который удерживался гитлеровцами. За время оккупации на территории региона были уничтожены, угнаны в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных.