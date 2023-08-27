27 августа, 15:34

Симоньян сообщила о просьбе Такера Карлсона записать интервью с Путиным

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Главный редактор телеканала RT, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Главред RT отметила, что "было бы здорово, если бы кто-то донес это до президента" России

ТАСС, 27 августа. Американский политический тележурналист Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такой информацией в воскресенье поделилась главред RT Маргарита Симоньян.

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"Такер большой молодец, он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес это до президента, было бы здорово", - сказала она  в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Телеканал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, а также политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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