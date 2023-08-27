Русский дом в Душанбе впервые провел экологическую акцию "Чистые игры"

В рамках мероприятия местные активисты собрали и отсортировали около 200 кг мусора

ДУШАНБЕ, 27 августа. /ТАСС/. Экологическая акция "Чистые игры" прошла в Душанбе при участии представительства Россотрудничества (Русский дом), местные активисты собрали около 200 кг мусора. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Таджикистане.

"Специально для этого в Русский дом приехали организаторы "Чистых игр" из России. <...> Командами за час было собрано вдоль реки Душанбинка и отсортировано около 200 кг мусора. Самыми активными стали участники программы "Новое поколение", которые уже стажировались в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, в мероприятии приняли участие местные экоактивисты из Душанбе, а также из Бохтара, Исфары, Куляба, Дангары и Худжанда. Мероприятие прошло при поддержке российского Фонда президентских грантов, Россотрудничества и комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.

"Чистые игры" представляют собой экологические квесты, в процессе прохождения которых команды соревнуются в сборе и сортировке мусора. Впервые игры были организованы в России в 2014 году, в 2018 году проект стал международным, и они уже были проведены в 30 странах мира.