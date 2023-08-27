В Индии более 1,3 тыс. зрителей посетили фестиваль российского кино

Самым популярным фильмом стал "Грозный папа", отметил исполнительный продюсер мероприятия в стране Алексей Говорухин

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. зрителей стали гостями трехдневного фестиваля российского кино в Индии - Russian Film Festival, который завершился в индийском городе Варанаси. Как сообщила корреспонденту ТАСС по телефону врио генерального директора Роскино Екатерина Наумова, Россия представила пять фильмов, вызвавших большой интерес индийской публики.

"Всего за три дня зрителями в Варанаси стали свыше 1,3 тыс. человек. Отмечу, что большинство зрителей - это молодежь. В числе зрителей были высокие гости, к примеру, мэр Варанаси Ашок Тивари, а также представитель Министерства по делам малого и среднего бизнеса Индии Рита Нилеш Сингх. Также кинопоказы посетили известные кинокритики, журналисты; были и молодые люди, начинающие свою карьеру в киноиндустрии: молодые сценаристы, продюсеры", - сказала Наумова.

Она отметила, что в этом году Роскино значительно расширило взаимодействие с Индией и открыло для Russian Film Festival новые города этой страны. "В прошлом году нас очень тепло приняли в Мумбаи, а сейчас площадкой для проведения фестиваля стал Варанаси, и проведение мероприятия в столь священном для каждого жителя Индии месте вызывает особые чувства, мы рады привнести часть русской культуры в этот город. Аудитория Варанаси очень искренняя, эмоциональная, зрители с большим воодушевлением смотрели российские фильмы, с удовольствием делились впечатлениями после показов, и выражали свое теплое отношение не только к российскому кино, но в целом к стране и российскому народу", - рассказала собеседница агентства.

Наумова добавила, что Роскино при поддержке Министерства культуры РФ провело несколько мероприятий, направленных на укрепление кинематографических связей с Индией: в апреле был организован визит группы индийских продюсеров для знакомства со съемочными локациями в Москве, Сочи и Московской области. Индийские кинематографисты принимали участие в деловой программе Международного московского кинофестиваля, провели встречи с представителями российской киноиндустрии. Также Роскино организовало Дни индийского кино в Москве, показав киноновинки из Индии российским зрителям. Эксперты индийской киноиндустрии уже не раз выступали с образовательными семинарами в рамках программы ROSKINO Academy, рассказывая об особенностях индийского кинорынка и возможностях копродукции.

"Сейчас мы активно прорабатываем участие российских кино- и анимационных компаний в крупнейшем южноазиатском кинорынке FILM Bazaar India. В прошлом году участие в FILM Bazaar стало первым масштабным выходом на индийский рынок, были позитивные отклики как со стороны российских участников, так и со стороны индийских и других южноазиатских покупателей контента. Таким образом, мы осуществляем комплексное взаимодействие с киноотраслью Индии, расширяя возможности для индустриального сотрудничества", - подчеркнула Наумова.

Зрители сидели на ступенях кинозала

Большой интерес, который вызвали российские фильмы, подтвердил корреспонденту ТАСС и исполнительный продюсер фестиваля в Индии Алексей Говорухин.

"Зрители с огромным интересом отнеслись к показу российского кино. Пожалуй, самым популярным фильмом стал "Грозный папа". Зал был полон, публика даже сидела на ступенях кинозала, живо реагировала на события фильма. Также большой интерес вызвала анимационная лента "Бука. Мое любимое чудище", - рассказал Говорухин.

Собеседник агентства отметил, что многие зрители подходили после сеансов к организаторам кинопоказа и благодарили за то, что российские фильмы возвращаются в Индию.

Среди гостей мероприятия был и один из самых известных индийских критиков и киноведов Комал Нахта. "Это очень хорошо, что сейчас стало вновь активно развиваться сотрудничество кинематографистов двух стран. Мне понравилась программа, представленная в прошлом году в Мумбаи, и я специально приехал в Варанаси, чтобы поддержать этот фестиваль", - сказал Нахта.

На фестивале, который проходил с 25 по 27 августа, Россия представила киноленты "Чук и Гек. Большое приключение" (2022, режиссер Александр Котт), анимационный фильм "Бука. Мое любимое чудище" (2022, режиссеры Виктор Глухушин и Максим Волков), "Я на перемотке" (2022, режиссер Никита Владимиров), "Грозный папа" (2022, режиссер Карен Оганесян) и "Родители строгого режима" (2022, режиссер Никита Владимиров).

Фестиваль был приурочен к саммиту G20, который состоится в Нью-Дели в начале сентября, и к встрече министров культуры объединения, которая прошла в Варанаси 26 августа.