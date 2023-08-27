Адвокату Павлу Астахову запретили транзит через Грузию в Турцию на съемки фильма

Он назвал действия грузинских пограничников "провокацией" и "произволом"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Грузинские пограничники запретили российскому адвокату Павлу Астахову транзит через страну в Турцию, где проходят съемки нового документального фильма. Об этом он сам сообщил ТАСС в воскресенье.

"Отсняв в Армении со съемочной группой "Спаса" материал для фильма о "Ноевом ковчеге" и "Всемирном потопе", мы пересекали армяно-грузинскую границу, чтобы транзитом проехать в Турцию, к Арарату, где также запланирована была съемка. Но на грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите", - рассказал собеседник агентства.

При этом адвокат назвал действия грузинских пограничников "провокацией" и "произволом". "Нам даже не предоставили переводчика", - уточнил Павел Астахов. По его словам, инцидент произошел в пятницу, в настоящее время вся съемочная группа собралась вновь и, добравшись со стороны Турции, продолжила съемки фильма. Самому адвокату пришлось вернуться в Армению, затем добираться до места через Стамбул.