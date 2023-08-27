Клишас считает необходимым ужесточить ответственность за нарушение правил для самокатов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству сомневается, что поправки в правила дорожного движения, вступившие в силу 1 марта, "изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов допустил запрет электросамокатов в РФ по примеру Франции, где с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов. По его мнению, это произойдет в случае, если будут игнорироваться введенные правила для таких средств индивидуальной мобильности.

"Очень сомневаюсь, что эти правила как-то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения и без серьезного ужесточения ответственности, думаю, не обойтись", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Однако в связи с растущим числом трагических ДТП с участием электросамокатов законодатели и эксперты считают внесенные в ПДД поправки недостаточными, звучат разные предложения по урегулированию этого вопроса. Так, Клишас ранее заявил ТАСС, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Зампред комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев заявил ТАСС, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности должны получить государственные номерные знаки по аналогии с автомобилями.