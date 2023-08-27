СМИ: виртуальный Макрон больше суток отвечал на вопросы французов на стриминговом сервисе

По данным газеты Le Parisien, двойник президента Франции получил больше миллиона вопросов от граждан

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Виртуальный двойник президента Франции Эмманюэля Макрона в прямом эфире на стриминговом сервисе Twich больше суток отвечал на вопросы французов. Как сообщает газета Le Parisien, меньше чем за 24 часа искусственный интеллект в образе Макрона получил больше миллиона вопросов.

Начать беседу с ним можно было фразой !yomanu ("Йо, Маню!"). Глава государства в 2018 году выразил недовольство подобной фамильярностью, когда к нему так обратился один из участников встречи с избирателями, однако виртуальная копия президента охотно принимала вопросы от аудитории после такого начала общения. В субботу на пике популярности трансляцию одновременно смотрели 1,3 тыс. уникальных пользователей, всего же на страницу с видео заходили 50 тыс. человек. Запросы в чате варьировались от попыток запутать программу до злободневных тем, включая Украину.

Так, отвечая на просьбу прокомментировать отношения с президентом России Владимиром Путиным, "Макрон" сказал: "Вы вежливо здороваетесь, но между вами есть легкое недоверие". На вопрос же о том, считает ли он правильной идею отправить на Украину водяные пистолеты, виртуальный двойник французского лидера заявил: "Да, только если это подразумевает желание подарить им быструю и влажную смерть".

По словам создателя алгоритма Аниса Айари, которого цитирует издание, это не первая его попытка "оживить" виртуальный образ Макрона. Однако если в прошлом Айари ограничивался лишь монтажом видеозаписей, то на этот раз он смог обеспечить бесконечную интерактивную трансляцию с импровизированными ответами. "Я пришел к выводу, что лучше всего работает "Макрон", который остается политкорректным, но выходит за рамки, откровенно говоря, мягко конфликтуя с пользователями", - рассказал разработчик.

На реализацию проекта у него ушло около 40 часов работы, однако, как признался Айари, результат превзошел его ожидания. Завершив в воскресенье виртуальный марафон с искусственным интеллектом в образе Макрона, он запустил аналогичную трансляцию с "Шарлем де Голлем". По словам программиста, "оживлением" исторических личностей на экране уже сейчас интересуются музеи в разных частях света, и он только начал демонстрировать возможности в этом направлении.