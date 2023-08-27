В Габоне приостановили вещание французских France 24 и RFI

Пока нет сведений о ее продолжительности

ПРЕТОРИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI приостановлено в Габоне после президентских и парламентских выборов в субботу. Об этом сообщила RFI со ссылкой на регулятора медиарынка африканской страны.

Пока нет сведений о продолжительности приостановки вещания. Медиагруппа France Medias Monde, которой принадлежат France 24 и RFI, выразила "сожаление и удивление этим шагом властей Габона, для которого нет никаких оснований". В заявлении группы отмечается, что нынешнее решение лишает граждан африканской страны "двух основных источников надежной и независимой информации".

26 августа власти Габона ввели комендантский час и блокировали доступ в интернет. Это произошло сразу после закрытия избирательных участков на президентских и парламентских выборах и начала подсчета голосов.

В президентских выборах участвовали 14 кандидатов, в том числе действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивается переизбрания на третий срок. Его главный соперник - это Альбер Ондо Осса, которого поддерживают шесть ведущих оппозиционных партий, объединившихся в коалицию "Альтернатива-2023". 64-летний Али бен Бонго Ондимба является сыном второго президента Габона, находившегося у власти 41 год. Конституция республики не ограничивает количества президентских сроков.