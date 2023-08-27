На слете "Дронница" представили сверхлегкий транспорт для медиков и операторов БПЛА

В их числе двухколесные вездеходы, которые позволяют ездить везде, даже там, где не проходят квадроциклы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Сверхлегкие транспортные средства для активного перемещения в прифронтовой зоне врачей, а также универсальные транспортные платформы для транспортировки по пересеченной местности видеокамер, ретрансляторов, мин и минных модулей на расстояние до 10 км представило конструкторское бюро "Горизонт" на слете операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили представители КБ "Горизонт".

"Здесь представлено наше транспортное направление. Мы привезли три платформы, которые предназначены для решения разных задач. Одна платформа - это рейдеры. Это двухколесные вездеходы, которые позволяют ездить везде, даже там, где не проходят квадроциклы. Это средство, которое не видно в тепловизор, не слышно, потому что оно бесшумное. Вот оно позволяет решать самые разнообразные задачи", - сообщил собеседник агентства.

Вторая представленная платформа, по его словам, - электрическая платформа для перевозки грузов, которая позволяет подвозить бойцам на переднем крае все необходимое быстро, эффективно и не нагружаясь. "И транспортная платформа "Тортилла" - это некий универсальный формат, который может очень многое: она может быть постановщиком мин, противотанковым камикадзе, может возить ретрансляторы для связи или для дронов, она может выполнять функции мониторинга местности", - продолжил собеседник агентства.

По информации представителей КБ "Горизонт", одноместный рейдер "Скакун" и двухместный "Битюг" незаменимы и на переднем крае, и в ближнем тылу. "Серьезный запрос на эти решения у медиков. У них зачастую дневной маршрут составляет 30-35 км, даже если их подвезли, это минимум 10 км с рюкзаком пешком, а здесь сели и поехали. Рейдер "Битюг" - он двухместный и он защищенный от противопехотных мин. Здесь большой интерес проявили у операторов дронов, у которых есть задача по выдвижению на конкретную точку запуска. Сейчас они бегают с рюкзаком за спиной, а здесь они сели, поехали, произвели запуски и вернулись", - отметили разработчики.

О слете

На "Дроннице" представили свою продукцию более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников. Всех этих участников объединяет общая цель - помощь фронту. Поэтому задача выставки - показать, насколько широкой может быть такая помощь.

На выставке представлены более 20 экспонатов БПЛА (коптерного и самолетного типа), а также комплектующие и программное обеспечение (ПО). В этом году фокус внимания также направлен на средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, этой теме посвящены 13 стендов. Также будут представлены разработки на тему связи, средства защиты и маскировки, средства разминирования, также средства транспортировки, средства эвакуации и оказания первой помощи, элементы экипировки, средства организации окопного быта.

Кроме того, представлены уникальные модернизационные снайперские комплексы, часть экспозиции посвящена инструкторской работе и изданию профессиональной и учебной литературы, своевременно обобщающей актуальный военный опыт под лозунгом "Мыслю, следовательно, побеждаю".