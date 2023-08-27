Крупнейшие за 50 лет поиски лох-несского чудовища в Шотландии закончились безрезультатно

Специалисты впервые использовали несколько современных геодезических приборов в попытках найти следы чудовища Несси, в том числе термальные дроны и гидрофоны

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Участники крупнейшей за более чем 50 лет поисковой операции на озере Лох-Несс не смогли обнаружить следы чудовища, которое по легенде обитает в водоеме на севере Шотландии. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Поиски были организованы добровольческой исследовательской группой Loch Ness Exploration при партнерстве с музеем истории озера, длина которого составляет 36 км. Отмечается, что специалисты впервые использовали несколько современных геодезических приборов в попытках найти следы чудовища Несси, в том числе термальные дроны, а также гидрофоны.

Всего в поисках, несмотря на дождливую погоду, были задействованы около 200 человек из различных стран, включая Германию, Испанию, США, Финляндию и Францию. Как заявил один из организаторов экспедиции Алан Маккенна, в ходе поисков, которые продолжались в субботу и воскресенье, участники миссии сперва подумали, что услышали некие подводные звуки с помощью гидрофонов, однако позже выяснилось, что их аппараты даже не были подключены. Таким образом, поиски завершились без обнаружения каких-либо следов Несси.

Шотландский фольклор на протяжении не одного столетия изобилует легендами о чудовище, живущем в темных глубинах озера Лох-Несс. Впервые письменное упоминание о нем появилось в VI веке. Первая и самая известная предполагаемая фотография чудовища была сделана 12 ноября 1933 года местным жителем Хью Греем, который случайно увидел нечто необычное на поверхности озера.

Большинство сторонников теории существования чудовища считают его реликтовым плезиозавром, но за десятилетия наблюдений не удалось найти ни одного трупа животного. Высказывались и гипотезы о криптидах - неизвестных науке животных (огромная рыба, длинношеий тюлень, гигантский моллюск), однако ни одна из них не нашла научного подтверждения.