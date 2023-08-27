Фестиваль "Город встреч" в Перми посетили более 370 тыс. человек

Мероприятие приурочили к 300-летию города

ТАСС, 27 августа. Фестиваль "Город встреч" к 300-летию Перми посетили более 370 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале юбилея города.

"Гала-шоу на эспланаде посетили 120 тыc. человек. <…> DJ Smash спел гимн, который написал в честь 300-летия Перми, - все уже выучили, что "если ты пермяк, ты сможешь все!". Лев Лещенко специально для закрытия фестиваля "Город встреч" исполнил нетленную композицию "До свиданья, наш ласковый миша". И над сценой действительно появился специальный гость - медведь, символ нашего города и края и наш талисман. "Ленинград" феерично завершил "Ночь города" и фестиваль "Город встреч". Кстати, всего его посетили более 370 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, участниками фестиваля стали местные жители, гости города, спортсмены, музыканты, артисты. "Каждые выходные встречались вместе, улыбались, радовались, дарили друг другу хорошее настроение, открывали новые таланты", - написал Махонин.

Он поблагодарил заместителя председателя правительства России, председателя оргкомитета "Пермь 300" Дмитрия Чернышенко за внимание и поддержку края.