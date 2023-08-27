Во Франции запретят ношение мусульманской одежды в школах

Новый министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь сообщил, что обсудит вопрос внедрения такого запрета с руководством образовательных учреждений на следующей неделе

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Франции намерены запретить носить в школах абайи - традиционные мусульманские женские платья, которые полностью закрывают тело и носятся поверх обычной одежды. Об этом сообщил новый министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

"Школа в республике построена на твердых принципах, таких как светскость. Светскость - это свобода освобождения себя через школу. Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них", - сказал он в эфире телеканала TF1. Министр пообещал, что на следующей неделе обсудит с руководством школ, как внедрять этот запрет.

Как напоминает агентство AFP, еще в конце июля после назначения на пост Атталь утверждал, что ношение абайи или камиса (традиционный мужской костюм для мусульманских стран) в школе - это "религиозный жест", который является провокацией против светского характера государственных и общественных учреждений.

С 15 марта 2004 года в учебных заведениях Франции законодательно запрещено ношение религиозных символов или одежды, которая символизирует религиозные убеждения. С тех пор в стране регулярно вспыхивают дебаты на предмет запрета ношения традиционной для мусульманских стран одежды, которую требуется снимать на входе в учебное заведение. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на правительственный отчет, число нарушений принципа светскости в образовательной среде после убийства радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в 2020 году выросло на 120%.