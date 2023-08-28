Центр обучения русскому языку откроется в Университете принца Сонгкхла в Пхукете

Там будут преподавать восемь россиян

ПХУКЕТ /Таиланд/, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Центр открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку откроется в кампусе Университета принца Сонгкхла в провинции Пхукет.

Помимо получения лингвистических знаний, слушатели центра смогут посетить лекции по русской культуре и истории взаимоотношений России и Таиланда. Российские преподаватели расскажут слушателям о психологии и механизме изучения иностранных языков, поделятся знаниями о том, как сохранить мотивацию и не бояться совершать ошибки в ходе учебного процесса.

"Мы привезли из России восемь преподавателей: четырех лингвистов, двух педагогов по вокалу, социолога-историка и психолога. Мы также проведем выездные дни с ознакомительными занятиями и открытыми лекциями в кампусах Университета принца Сонгкхла в городе Хатьяй и в провинции Паттани", - сказал корреспонденту ТАСС начальник научно-исследовательского отдела Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина, который реализует образовательную инициативу, Михаил Власов.

"На данный момент мы реализуем краткосрочную программу курсов, чтобы познакомить факультет международных отношений Университета принца Сонгкхла с нашей программой по русскому языку, культуре и психологии. В дальнейшем планируем принимать и обучать таиландских преподавателей и студентов, которые в будущем смогут возглавить учебный процесс. Рассчитываем, что кто-то из таиландских преподавателей возьмет на себя роль посла русского языка. Мы будем приглашать их в свой университет, повышать их квалификацию", - добавил Власов.

Студентам Университета Принца Сонгкхла в Пхукете будет предложено освоить особенности устной и письменной речи, а также приступить к изучению русского языка с прицелом на работу в сфере туризма.

Растущий спрос

Преподаватель русского языка престижного в Таиланде Университета Чулалонгкорна Ангсана Руеангдам в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что в королевстве постепенно растет спрос на изучение русского языка. "Прежде всего, есть потребность в кадрах, нужны специалисты в сфере туризма, а также в области медицины. Наша страна занимает лидирующие позиции на мировом рынке медицинского туризма. Каждый год в Таиланд с целью отдыха и лечения приезжает большое количество русских и русскоговорящих туристов, - сказала она. - Проблема в том, что у нас очень мало экскурсоводов и переводчиков, говорящих на русском языке. Специалисты с хорошим знанием русского языка в Таиланде очень востребованы на рынке труда, особенно в сфере туризма и медицины, но их, к сожалению, очень мало".

"Что касается сферы образования, то тайские школьники и студенты изучают русский язык на различных программах, в том числе на программах россиеведения, потому что в этом направлении мало специалистов, это перспективно и у них больше шансов на получение хорошей работы. Более того, Министерство науки и высшего образования РФ каждый год выделяет гранты на бесплатное обучение в России в бакалавриате, в магистратуре и в аспирантуре. Для тайских учащихся это хорошая возможность получить знания. Кроме того, учеба и проживание за рубежом - это бесценный жизненных опыт. Для вакансий в государственных учреждениях, в частных компаний в Таиланде часто приветствуются знания русского языка", - отметила Руеангдам.

Мотивация к изучению языка

Руеангдам своим примером показывает тайским студентам, что знание русского языка позволит им соприкоснуться с богатой культурой России и значительно расширить свой кругозор. "Меня с детства привлекал русский язык и русская культура. Русский для меня - это интересный, загадочный и очень особенный язык. В Таиланде говорят, что выучить русский - это подвиг. Я впервые познакомилась с русской культурой, когда у меня появилась возможность поехать в Москву в 2005 году. Во время этой поездки я в первый раз познакомилась с русским балетом. Он до сих пор занимает особое место в моем сердце. После возвращения в Таиланд я поступила на филологический факультет Университета Тхаммасат на программу "Россиеведение" и проучилась там четыре года. После того, как я получила государственную академическую стипендию Таиланда, я продолжила учебу в магистратуре и аспирантуре МГУ по специальности "Русский язык", - сказала она.

"Русский язык сильно изменил мою жизнь. Во-первых, изучать русский язык и получить высшее образование в России было моей давней мечтой, и моя мечта сбылась. Во-вторых, мне очень нравится культурная жизнь в Москве. Прожив там почти семь лет, могу сказать, что это бесценный жизненный опыт, расширение кругозора и путь к самопознанию. Благодаря русскому языку я смогла получить работу преподавателя. Сейчас преподавание русского языка и русской культуры - это не просто моя профессия. Это любимое дело, которое я считаю своим призванием", - заключила тайский лингвист.