Патриарх Кирилл в праздник Успения Богородицы совершит литургию в Кремле

Это один из главных церковных праздников православных христиан

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершит литургию в Успенском соборе Кремля по случаю празднования Успения Божией Матери, сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Православные христиане в понедельник отмечают 1 из 12 главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Этот день также знаменует собой окончание двухнедельного Успенского поста.

"28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля", - говорится в сообщении.

По церковному преданию, земная жизнь матери Иисуса Христа завершилась на 72-м году в Иерусалиме, через 15 лет после воскресения Спасителя.

Особенно торжественно праздник Успения отмечают на Святой земле, в Гефсимании, где на месте предполагаемого погребения Богородицы устроен храм. По улицам Иерусалима проходит крестный ход, их украшают гирляндами зелени, а с крыш домов жители бросают в процессию цветы. Также цветами в праздник Успения украшают русские храмы.

Именно богородичными праздниками начинается и заканчивается ежегодный календарный церковный цикл: Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому стилю, 21 сентября по новому стилю) является первым великим двунадесятым праздником церковного года, а Успение Богородицы (28 (15) августа) - последним таким праздником. По учению церкви, это потому, что именно с Божией Матерью связано начало и окончание истории спасения человеческого рода. Торжественное празднование Успения Пресвятой Богородицы было установлено в правление византийского императора Маркиана в середине V века.