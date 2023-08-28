Bloomberg: компания 3M выплатит $5,5 млрд за дефектные беруши для военных США

Из-за некачественных противошумовых вкладышей некоторые военнослужащие стали хуже слышать или оглохли, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Американский холдинг 3M достиг предварительного соглашения о выплате $5,5 млрд для урегулирования более чем 300 тыс. исков, поданных из-за некачественных противошумовых вкладышей для военнослужащих США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По его данным, истцы настаивают, что поставляемые в американские вооруженные силы беруши недостаточно хорошо защищают от шума, поэтому некоторые военнослужащие стали хуже слышать или оглохли.

Холдинг будет выплачивать оговоренную сумму на протяжении пяти лет. Договоренность подлежит утверждению советом директоров компании.

В июне 2023 года 3M согласилась выплатить другим истцам более $10 млрд. Компанию обвиняли в том, что ее химикаты приводят к загрязнению почвы и водоемов.