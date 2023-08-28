Times: в Британии хотят выдавать нелегалам GPS-браслеты для экономии на их содержании

При этом в правительстве опасаются, что для всех нелегальных мигрантов браслетов не хватит, а сама программа потребует значительных вложений, пишет газета

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Британские власти обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам электронных GPS-браслетов, отслеживающих их перемещения, с целью сократить расходы на их содержание в пунктах размещения на время рассмотрения их прошений об убежище. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

В настоящее время в Великобритании более 175 тыс. человек ждут ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. На период рассмотрения заявок беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно, указало издание. Кроме того, содержание нелегалов обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,5 млн) в сутки.

В то же время в британском правительстве опасаются, что в стране не хватит электронных браслетов слежения для всех нелегалов, а сама программа потребует значительных вложений. Более того, подобная мера наверняка вызовет возмущение у правозащитников, что может обернуться судебными исками против властей.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных задач своего кабинета. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году - 28,5 тыс.

В прошлом году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. В начале августа телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию из Франции через Ла-Манш.