Руководителю Российского университета спецназа присвоили звание героя Чеченской Республики

Заместителей руководителя университета и начальника тактико-огневого направления наградили орденом Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Руководитель российского университета спецназа (РУС) Байбетар Вайханов получил звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Руководитель РУС Байбетар Вайханов удостоился высшего звания Чеченской Республики - "Герой Чеченской Республики", - написал Кадыров.

По его словам, церемония награждения прошла на торжественном ужине в честь 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений и 10-летия Российского университета спецназа, дислоцирующегося в городе Гудермесе.

Помимо Вайханова, высшей наградой Чечни - орденом Кадырова - были награждены заместители руководителя университета Арсен Сакказов и Дмитрий Пилипенко и начальник тактико-огневого направления Ахмед Джабраилов.