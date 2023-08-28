Циклон принесет в Приморье ливни и сильный ветер

Синоптики ожидают подтопление пляжей и подъем рек

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Новый циклон и его фронтальные разделы принесут в Приморский край в ближайшие дни до 140 мм осадков, сильный ветер, высокие волны с подтоплением пляжей и новый подъем уровней рек. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Приморского гидрометцентра.

"В связи с влиянием южного циклона и активных фронтальных разделов в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий. Утром и днем 29 августа в городе Владивостоке, на юго-западе и западе края местами пройдут сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее). Вечером 29, ночью и днем 30 августа на большей территории ожидаются сильные (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее)", - говорится в предупреждении.

Уточняется, что общее количество осадков за период дождя может составить 40-140 мм или 30-80% месячной нормы. На побережье ветер усилится до 19-24 м/с, на мысах - порывами до 27-32 м/с. Днем 30 августа в Заливе Петра Великого высота волн достигнет 2,5-3,5 м. На побережье южных районов подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей.

"На большинстве рек края ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую территорию края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м", - предупреждает гидрометцентр.

Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.