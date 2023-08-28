Почти 70% опрошенных японцев с пониманием относятся к сбросу очищенной воды с "Фукусимы-1

Еще 25% респондентов заявили, что не понимают, почему власти страны решились на такой шаг

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 67% японцев с пониманием отнеслись к решению правительства сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1". Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Nikkei.

По сравнению с социологическим исследованием, проведенным месяц назад, этот показатель вырос на 9 п.п. При этом 25% опрошенных заявили, что не понимают, почему власти Японии пошли на такой шаг. Уровень поддержки правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой вырос за месяц на 2 п.п., до 42%. Число тех, кто негативно оценивает политику кабмина, снизилось на 1 п.п., до 50%.

Опрос проводился с 25 по 27 августа по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. В нем приняли участие около 850 человек.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Ситуация на АЭС

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.