Глава Чукотки сообщил о 100% обеспечении больниц машинами скорой помощи

По словам Владислава Кузнецова, сейчас в регионе 68 машин скорой помощи и еще 3 доставят на Чукотку до конца года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Обеспеченность учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа машинами скорой помощи достигла 100%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владислав Кузнецов.

"Обеспечили чукотские больницы машинами скорой помощи на 100%. В наш округ прибыли 4 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Это федеральная поддержка от Министерства промышленности и торговли РФ. Машины находятся в Анадыре и скоро будут распределены в районные больницы, куда именно их отправить, определят медицинские учреждения совместно с Департаментом здравоохранения", - написал Кузнецов.

По его словам, сейчас в регионе 68 машин скорой помощи, еще 3 доставят на Чукотку до конца года.

В начале августа регион с рабочей поездкой посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он рекомендовал властям Чукотки искать новые эффективные подходы в развитии профилактики заболеваний, поскольку из-за сложностей с транспортной доступностью не всегда есть возможность экстренно доставить пациента в больницу. Тогда же были достигнуты договоренности о федеральной помощи в решении кадрового вопроса и финансировании строительства масштабных медицинских объектов.