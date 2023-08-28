Спасатели из Хабаровска и Камчатки усилят группировку в Приморье перед новым циклоном

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Группы спасателей из Хабаровского и Камчатского края прибывают в Приморский край для усиления группировки в преддверие нового циклона. По прогнозу синоптиков, он принесет в регион сильный ветер и дожди, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"В преддверии очередных сильных дождей, которые пройдут в Приморье 29-30 августа, в край прибывают 110 спасателей из Амурского спасцентра и Камчатского края. О ходе восстановительных работ и подготовке к новой непогоде доложили губернатору Олегу Кожемяко в понедельник, 28 августа на оперативном совещании. Исходя из прогноза, губернатор распорядился перевести территории на особый режим, включающий в себя эвакуацию населения из потенциально опасных мест, в том числе, отдыхающих", - говорится в сообщении.

Глава края поручил определить такие места, подготовить высокопроходимую технику и начинать эвакуацию заранее, если появляется реальная угроза безопасности. "Еще раз проверьте запасы продуктов, обеспеченность пунктов временного размещения. Лично контролируйте вместе с руководителями краевых ведомств на местах все работы", - цитирует Кожемяко пресс-служба.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, всего для ликвидации последствий дождей сформирована 181 аварийно-восстановительная бригада, привлечены 856 человек и 142 единицы техники, в том числе 18 плавсредств.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Очередной штормовое предупреждение синоптики опубликовали на 29-30 августа. Из-за обильных осадков уже пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.