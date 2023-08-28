В Москве ожидаются переменная облачность и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов, местами до плюс 1 градуса.