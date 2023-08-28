28 августа, 03:06

В Замоскворечье на месте будущего делюкс-квартала нашли клад со старинными монетами

Как сообщили в компании Rariteco, в ходе археологических раскопок также нашли набор посуды второй половины XVIII века

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Клад с монетами XV-XVI веков нашли археологи на месте будущего делюкс-квартала в столичном районе Замоскворечье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелоперской компании Rariteco.

"На месте клубного квартала делюкс-класса Quartier d’Or на Большой Татарской, 21, (Замоскворечье, ЦАО) археологи обнаружили клад - монеты XV-XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предшественников. Всего зафиксировано более 700 находок", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе археологических работ был найден набор посуды второй половины XVIII века производителя, известного и по сей день, - Villeroy & Boch. В него входят разные типы керамики, фаянса, фарфора. Исторические ценности станут собственностью государства, уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что археологические работы - обязательный этап, предшествующий началу строительства здания в историческом центре города. Археологи проводят исследования, фиксируют и описывают находки, а затем составляют научный отчет. 

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