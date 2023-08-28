Приморские фермеры получат компенсации из федерального бюджета за потерю урожая в паводок

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, оценочные комиссии работают во всех муниципальных образованиях региона, пострадавших от сильных дождей

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края получат компенсации за уничтоженный паводком урожай из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"В данный момент в крае действует режим ЧС федерального уровня. В течение 30 дней обрабатываем акты муниципальных комиссий по ущербу урожая, кормов и материальных ресурсов, чтобы с помощью федерального бюджета возместить убытки приморским сельхозпроизводителям", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Андрея Бронца.

По его словам, в настоящее время оценочные комиссии работают во всех муниципальных образованиях края, которые в августе пострадали от сильных дождей и тайфунов. В результате наводнения в Приморье погибло почти 35 тыс. га сельскохозяйственных культур, в основном - сои. Ущерб нанесен более 320 хозяйствам края.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Очередной штормовое предупреждение синоптики опубликовали на 29-30 августа. Из-за обильных осадков уже пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.