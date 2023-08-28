Китай по безвизовому обмену посетили почти 8 тыс. туристов из Приморья

Первые группы путешественников пересекли границу 15 августа

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Более 7,8 тыс. приморцев с 1 августа посетили Китай по безвизовому туристическом обмену, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С момента возобновления безвизового туристического обмена между Россией и Китаем приморцы каждый день пересекают погранпереходы. Почти за две недели в Поднебесную отправились более 7,8 тыс. человек. <…> Первые группы путешественников отправились в Китай через погранпереход Краскино - Хуньчунь 15 августа", - говорится в сообщении.

Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем стартовал 1 августа.

"Сразу после снятия эпидограничений мы активно работали во всеми заинтересованными сторонами. С федеральной властью и с руководителями прилегающих к Приморью китайских провинций. <…> Заинтересованность в восстановлении безвиза была обоюдная", - отметил глава региона Олег Кожемяко.

Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема туристов. В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В этом году Приморский край планирует принять свыше 3,5 млн путешественников. Почти 60% от ожидаемого турпотока придется на высокий сезон.

С января по июнь этого года край принял уже более 1,1 млн туристов - это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.