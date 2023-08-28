Из-за ограничений в Москве 10 самолетов отправили на запасные аэродромы

Как сообщают в Росавиации, все аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Из-за ограничения числа полетов над Москвой этой ночью 10 самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сейчас все аэропорты работают штатно.

"По состоянию на 07:45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского <...> Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов", - отметили в Росавиации.

Пассажиры этих рейсов уже доставлены в аэропорты назначения, добавили в ведомстве.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как ранее сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, силы ПВО сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат, летевший по направлению к Москве, пострадавших и разрушений нет. В пресс-службе Внуково отметили, что все ограничения в аэропорту были сняты в 05:17, в Домодедово - в 03:50.