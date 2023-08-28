Вода с АЭС "Фукусима-1" проходит три этапа проверок на радиоактивность

Специалисты проверяют ее на отсутствие радиоактивных веществ и содержание трития

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Сбрасываемая в Тихий океан вода с японской АЭС "Фукусима-1" перед сливом проходит три этапа проверок на содержание радиоактивных веществ. Об этом сообщает газета Sankei.

Сначала проверки проводятся на установке по очистке воды, которой охлаждают три атомных реактора, пострадавшие весной 2011 года в результате удара цунами. Проверка должна показать, что жидкость освобождена от всех радиоактивных веществ, кроме трития, радиоактивного изотопа водорода. Затем очищенную воду закачивают для хранения в один из стальных баков, которых скопилось на территории АЭС уже около 1 тыс.

Перед сбросом в океан ее еще раз проверяют на отсутствие 69 видов радиоактивных веществ, включая цезий-137 и уран-234. Затем эту воду разбавляют в пропорции 1,2 тыс. тонн чистой морской воды на одну тонну очищенной. Это должно довести в ней концентрацию трития до уровня в 952 раза ниже допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Во взятии проб принимают участие представители Международного агентства по атомной энергии и правительства Южной Кореи.

После третьей проверки на содержание трития дается разрешение на слив в океан. За ним круглосуточно следят сменяющие друг друга бригады из девяти человек, которые удаленно руководят этим процессом. Они также имеют возможность контролировать содержание трития.

В океане пробы воды забираются в 10 местах на расстоянии 3 км от места сброса. К настоящему времени наличие трития там не установлено. Его также не обнаружили в образцах рыбы, которые подвергли анализу эксперты Управления рыболовства Японии.

В 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации воды. В баках на территории станции ее скопилось примерно 1,34 млн тонн. Процесс очистки этой воды и сброса должен занять примерно 30 лет.